Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Elis Özbay'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Elis Özbay'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Elis Özbay'ın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.