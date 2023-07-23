Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Elis Özbay'ı Tebrik Etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Elis Özbay'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Elis Özbay'ın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Osman Aşkın Bak Bulgaristan Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title