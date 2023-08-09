Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndaki Başarıyı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tarihin en başarılı sonucunu alan milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti. Bakan Bak, milli sporcuların elde ettiği 35 madalyayla Türk milletine büyük sevinç yaşattığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tarihin en başarılı sonucunu alan milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, "Bu başarı eğitim mi spor mu ikilemini ortadan kaldıran milli sporcu bursumuzun sonucudur. Üniversitelerde eğitim gören milli sporcularımıza ve bu başarıya katkı sunanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 11'i altın, 12'si gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazanan milli sporcuların başarısını değerlendirdi.

Bakan Bak, Çin'de düzenlenen organizasyonda milli sporcularının elde ettiği başarılar ile Türk milletine büyük sevinç yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"11 branşta 108 sporcuyla temsil edildiğimiz Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları tarihimizin en başarılı oyunları oldu. 11'i altın olmak üzere toplam 35 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarı eğitim mi spor mu ikilemini ortadan kaldıran milli sporcu bursumuzun sonucudur. Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri olan milli sporcu bursuna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda mücadele ederek madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."