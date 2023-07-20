Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Dünya çapında en iyi stadyumlar bizde var'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşarak yapılan spor yatırımlarını anlattı. Bakan Bak, Türkiye'de 34 stadyum yapıldığını ve 6 stadyumun yapımının devam ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünya çapında, Avrupa'nın en iyi stadyumları bizde var. 34 tane stadyum yaptık. 6 tane daha devam ediyor." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'ta gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "Gençlerle çay sohbeti" etkinliğine katıldı.

Bakan Bak, gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki sıkıntıların giderilmesi adına yapılan çalışmaları yerinde görmek adına bölgeye geldiğini söyledi.

Kendisinin de gençlik yıllarında farklı branşlarda spor yaptığını ve sporun yaşamının bir parçası olduğunu ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız da sporcu. Onun da Türk sporuna yaptığı yatırımlar; devasa stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, futbol sahaları, köylerde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası inanılmaz tesisler. Uluslararası şampiyonalarda alınan madalyalar, artan bir trend var. Başarılar var. En son Avrupa oyunlarında 9 altın 9 gümüş ve 20 bronz madalya alan bir Türkiye takımı var. 2024 Paris Olimpiyatları'nda kota mücadeleleri var. Kulüplerimizin tempoları yoğun. Uluslararası ligler işte sizler Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesindeki yaz spor okullarında pek çok işin organizasyonunu yapıyorsunuz, müsabakalara katılıyorsunuz. Dünya çapında, Avrupa'nın en iyi stadyumları bizde var. 34 tane stadyum yaptık. 6 tane daha devam ediyor. Çok yoğun şekilde devam eden bir tesis altyapısı var. Böylesine bir tesis hamlesi var. "

Bakan Bak, konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı.

Programa, gençlerin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da katıldı.