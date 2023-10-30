Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti. Bakan Bak, ayrıca 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşmasından da gurur duyduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 3'ü altın, 12 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımımızın, tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşması da bizleri ayrıca gururlandırdı. Elde edilen başarılarda emeği geçenleri tebrik ediyor, milli güreşçilerimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.