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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbiyi takip etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak tribünden izledi. Bakan Bak'a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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