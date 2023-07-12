Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deprem Bölgelerinde Yeni Spor Salonları ve Yurtlar Yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek, gençlik merkezleri, spor salonları ve yurtlar yapacaklarını açıkladı. Bakan Bak, çocuklar için düzenlenen etkinliklere de katıldı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın talebi olan, hasar gören spor salonunun yenisini yapacağız. Deprem bölgelerinde yurtlarımızı sağlamlaştırmanın yanı sıra yeni yurtlar da yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Bakan Bak'a, ziyaretlerinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Nurdağı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Bak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldıktan sonra bölgede yapılan gençlik merkezleri ve spor salonlarını gezdi. Çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, yüzme kursu ve bilim merkezini de gezdi. Bak, çocuklar için düzenlenen bisiklet yarışını da başlattı.

İslahiye ilçesinde yapımı süren fabrikayı gezen Bakan Osman Aşkın Bak, buradaki açıklamasında depremin ardından hayatın devam etmesi için bölgedeki kalkınmanın önemli olduğunu söyledi. Bu tür yatırımların artması gerektiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Bir iş insanımız 120 bin metrekare alan üzerine bir tesis kuruyor. 100 bin metrekare alanda aynı şekilde Nurdağı ilçemizde kuruluyor. Bence bu bölgemizde deprem sonrası da hayatın devam etmesi ve bölgenin kalkınması için önemli. Gaziantep'te kurulacak 6'ncı bölge de hem fayda sağlayacak hem de istihdama katkı sağlamış olacak. Ayrıca buralarda üretim yapılacak, ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak. Bölgemizin gelişmesini istiyoruz. Yaraları sarmak için altyapı ve konutlar, devletimiz tarafından yapılırken, diğer yandan da iş insanlarımızın da yatırımlar yaparak bölgenin kalkınmasını sağlamaları bizim için de önemli. Yaralarımızı hep birlikte hızlıca saracağız" dedi.

'YARALARI HEP BİRLİKTE SARIYORUZ'

Bakan Bak, deprem bölgelerindeki yurtlarla ilgili çalışmalarını anlatarak, şöyle dedi:

"Biz de bugün bakanlık olarak geldik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın talebi olan hasar gören spor salonunun yenisini yapacağız. Ayrıca gençlik merkezleri de yapacağız. Diğer deprem bölgelerinde yurtlarımızı sağlamlaştıracağız. Bunu yanı sıra yeni yurtlar da yapacağız. Üniversite öğrencilerimizin rahat bir şekilde yerleşmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuklarımıza depremin travmalarını atlatmaları için çeşitli etkinlikler düzenlenmiş. Yüzme öğreniyorlar, sporla iç içe çeşitli aktivite içerisindeler. Yaraları hep birlikte sarıyoruz. Cumhurbaşkanımız da burayı yakından takip ediyor. Kentteki spor yatırımlarını inceledik, burada gereken yatırımlar yapıldı yapmaya da devam edeceğiz."