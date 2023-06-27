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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Corendon Alanyaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Corendon Alanyaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında, "Corendon Alanyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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