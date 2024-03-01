Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, Avrupa ve dünyanın en modern spor tesislerine sahip

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor tesisleri açısından Avrupa ve dünyanın en modern stadyumları, spor salonları bu ülkede inşa edildi. Sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için şanslıyız" dedi.

Bakan Bak, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen "Büyük Rizeliler Buluşması" etkinliğine katıldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın Ümraniye'de güzel hizmetler yaptığına değinerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak taleplerinin hepsine destek olduk. Üç tane yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı. Futbol sahaları, spor salonları yapılıyor. İsmet Bey'e eserlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ümraniye'de spor köyü projesinin gündemde olduğunu aktaran Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yapıyoruz. Bu tesisleri yaparken belediyelerimizle ortak çalışma içinde oluyoruz. Amacımız gençlerimize hizmet etmek, onların spor yapmasını sağlamak. AK Parti döneminde yapılan yüzme havuzlarının sayısı 700'ü geçiyor. İnşaatı devam edenler var. Bir önceki bakanlığım döneminde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başlattık. 10 milyon çocuğa yüzme öğretildi." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tesisleşmedeki hamlelerine değinerek, şöyle devam etti:

"Spor tesisleri açısından Avrupa ve dünyanın en modern stadyumları, spor salonları bu ülkede inşa edildi. Sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için şanslıyız. Bize sürekli mahallelerde uygun her alana spor tesisi yapmamızı söylüyor. Çünkü çocukların buna ihtiyacı var. Bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz şey bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucu, alkol ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için bu tesisleri yapıyoruz. Aileler lütfen çocuklarınızı tesislere getirin. Çocuklar yüzme, basketbol, futbol, karate, kick boks, masa tenisi ve aklınıza hangi branş geliyorsa onu öğrensin. Spor, bağımlılıkla mücadelede en önemli önleyici unsur."

"Büyükşehir Belediyesi, spor anlamında İstanbul'a hiçbir şey yapmadı"

Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son dönemde spor yatırımı yapmadığını söyledi.

İstanbul'un spor yatırımları bakımından geri kaldığını anlatan Bakan Bak, "Büyükşehir Belediyesi, spor anlamında İstanbul'a hiçbir şey yapmadı, çivi çakmadı. Yapılanların çoğu Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş zamanından kalma. Spor noktasında İstanbul geride kaldı. Biz de bunları kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden Ümraniye'de İsmet ağabeyi, Büyükşehir'de de Murat Kurum kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Hizmet için, eser için ve İstanbul'un geleceği için çevremizde kim varsa ikna etmeliyiz. AK Parti'nin belediyecilikte karnesi baştan aşağı pekiyi. Yapılan eserler ortada. Murat Kurum, sahada çizmeleriyle dolaşan, insanlara dokunan, verdiği sözü tutan ve tuttuğunu koparan bir kardeşimiz. Tatile gitmiyor, çalışıyor. Bize çalışan adam lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Spora ve spor turizmine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, "Ümraniye'de olimpik yüzme havuzu, spor köyü, kulüplerimiz için sahalar yapacağız. Gençlerimizin, kulüplerimizin emrindeyiz. Türkiye, spora yaptığı yatırımlarla çok önemli organizasyonlar düzenliyor. Bunlardan biri de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Modern stadyumlarımız olmasa bu organizasyonu bize vermezlerdi. Farklı branşlarda dünya şampiyonaları yaptık. Bu yüzden İstanbul bir spor şehri olmalı." şeklinde görüş belirtti.

Yıldırım: "Bakanlığımız hep yanımızda oldu"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, görev sürecinde yaptıkları projelerde Gençlik ve Spor Bakanlığını hep yanlarında hissettiklerini söyledi.

İstanbul'un olası depremlere hazır hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümraniye'de 2019'da seçilmemizden sonra ülkemiz pandemi, seller, yangınlar ve depremler yaşadı. Ciddi sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntıları geride bırakırken depremi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Deprem bölgesinde 200 bin konut 1 yıl içinde tamamlanıyor. Daha 650 bine yakın konut inşa edilmesi gerek. Bu kolay bir iş değil. TOKİ, 1 milyon 170 bin konutu 22 senede yaptı. Ancak sadece deprem bölgesinde 850 bin konut yapılması gerek. Öte yandan İstanbul'un 600 bin konutla depreme hazırlanması gerek. Bunu da inşallah Murat Kurum ile yapacağız. Hizmet görmemiş, 4,5 sene nadasa kalmış İstanbul'u belediyeciliğin her alanına imzasını atmış Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2019'da kaldığı yerden hep beraber hizmete doyuracağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğini hep hissettiklerini dile getiren Yıldırım, "Ümraniye'ye 3 tane yüzme havuzu, spor salonu, basketbol sahaları yaptık. Bunlarda bakanlığımız hep yanımızda oldu. Hükümetimizi hep arkamızda hissettik. Bir de Türkiye'de olmayan bir spor köyü projemiz var. Bunu da Sayın Bakanım ve Sayın Murat Kurum ile inşa ederek İstanbul'da yaşayan gençlerimize armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.