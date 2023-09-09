Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bilecik'te Çınar Fidesi Dikti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu ve valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesini toprakla buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününe katıldı. Buradan Söğüt Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'nda inceleme yapan Bakan Bak, ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün ziyaret etti. Valilik bahçesinde sporcular tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaretleri anısına hazırlanan çınar ağacı fidesini kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Ardından ilk fidenin can suyunu da veren Bakan Bak, valilik binasına geçerek, 'Şeref Defteri'ni imzaladı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim etti. Bakan Bak ardından 2 bin kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatı inceleme yaptı. - BİLECİK