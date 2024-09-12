Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında 'Yeni Dönem Yurt Hizmetleri' konulu video konferans gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında "Yeni Dönem Yurt Hizmetleri" konulu bir video konferans gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantıya, Afyonkarahisar'dan da geniş bir katılım sağlandı.

Toplantının başlangıcında Bakan Osman Aşkın Bak, yurt hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını belirterek, yeni dönemde yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kasapoğlu, "Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen bu video konferans, yurt hizmetlerinde yeni dönemin temel taşlarını oluşturdu. Toplantıda, yurtların fiziksel ve yönetimsel anlamda iyileştirilmesi için atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Bakanlığımız tarafından sunulan yeni projeler ve öneriler, yurt hizmetlerinin daha da kaliteli hale gelmesini sağlayacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR