Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı.

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda etkinlik alanlarını tek tek dolaşan Bakan Bak, çocukların oyunlarına da eşlik etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Avrupa Spor Haftası, 81 ilimizde aktivitelerle, etkinliklerle kutlanıyor. Bugün dünyanın en güzel yerlerinden olan boğazın kenarındayız. Bu güzel organizasyon için Beykoz Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonuna da teşekkür ediyoruz. Biz herkesi spor yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 22 yılda spor altyapısına önemli yatırımlar yaptığını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde çok önemli yatırımlar yapıldı. Kendisi sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanı ve sporu çok iyi anlıyor. Spora yapılan yatırımları destekliyor ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Bugün olimpiyat kotası alan "Filenin Sultanları"nı kutluyoruz. Bu, spora yapılan yatırımın sonuçları. Tabana yayılan bir spor aktivitesi var. Biz 7'den 70'e herkesi spora davet ediyoruz, herkesin hareket etmesini istiyoruz. Herkesin günde 5 bin adım attığını düşünün; vücutları ve sağlıkları için ne kadar önemli bir durum. Hastalıklardan da uzaklaşmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Spora dayalı hayat için herkese tavsiyede bulunduklarını dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hareket etmemiz, sporu yaşam tarzı olarak sürdürmemiz lazım. Bağımlılıkla mücadele özellikle çok önemsediğimiz bir alan. Gençlerimizin tüm bağımlılıklardan uzaklaşması için onları spora davet ediyoruz. Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyasıyla 7,5-8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bu zamana kadar 6,5 milyon gencimizin yetenek taramasını yaptık. Bunların hepsi sporda atılan temel adımlar. Tesislerimiz herkese açık, sadece gençlerimize de değil herkese. İlgi çok güzel. Çocuklarla sohbet ediyoruz, çok mutlu oluyorlar. Hareket etmekten kim mutlu olmaz. Yeni dostluklar kazanıyorsunuz. Paylaşmayı, rekabeti öğreniyorsunuz. Sporun yaşam tarzı olmasını herkese tavsiye ediyorum, ben sporun içinden geliyorum."