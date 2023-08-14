Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında sporcuların elde ettikleri başarıları ve milli bayrağımızı dalgalandırmalarını vurguladı. Ayrıca, devam eden turnuvada mücadele edecek diğer sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tekvando branşında mücadele eden milli sporcularımız günü 2 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Avrupa ikinciliği ile tamamlayarak yine şanlı bayrağımızı dalgalandırmayı bildiler. 58 kiloda Ali Can Özcan ve 52 kiloda mücadele eden Meryem Betül Çavdar, tatamiden Avrupa şampiyonu unvanı ile inerken, 47 kiloda Nurcihan Ekinci kardeşim ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Millilerimizi, ülkemize kazandırdıkları bu önemli derecelerden dolayı tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Devam eden turnuvada müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."