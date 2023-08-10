Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli para judocuları kutladı

Bakan Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para judocuların elde ettiği başarıları tebrik etti. Kadınlarda altın, erkeklerde gümüş madalya kazanan milli sporcuları gururla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli para judocuları kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para judocularımız önemli başarılara imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Şampiyonanın üçüncü gününde takım halinde kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya kazanıp, şampiyonayı 11 madalya ile tamamlama başarısı gösteren para judocularımızı canı gönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmalarda ter döken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."