Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takımı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, takımın elde ettiği başarıyı kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."