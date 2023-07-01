Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 10. gününde madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Tuğrulhan Erdemir ve Samet Gümüş'ü tebrik etti ve başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 10. gününde madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 10. gününde kadınlar boksta bronz madalya kazanan Hatice Akbaş ve Gizem Özer ile erkekler boksta bronz madalyanın sahibi olan Tuğrulhan Erdemir ve 51 kiloda hem finale yükselen hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Samet Gümüş için tebrik mesajı yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 10. gününde kadınlar boksta bronz madalya kazanan 54 kiloda Hatice Akbaş ve 60 kiloda Gizem Özer ile erkekler boks 71 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuğrulhan Erdemir ve 51 kiloda hem finale yükselen hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Samet Gümüş'ü tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar temenni ediyorum."