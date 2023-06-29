Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta bronz madalya kazanan Emircan Haney ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli boksör Tuğrulhan Erdemir'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli boksör Tuğrulhan Erdemir'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 9. gününde okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney'i kutluyorum. 71 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir'i de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı tebrik ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.???????