Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ikinci günü 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ikinci günü 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Yayımlanan tebrik mesajında Bakan Bak, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 2. gününde tekvando, atletizm, artistik yüzme ile karate branşlarında mücadele edip, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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