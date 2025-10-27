Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Bakan Bak, NSosyal medya hesabından paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.