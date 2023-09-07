Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ada Zehra Anlatıcı'yı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında dünya rekoru kırarak madalyalar kazanan Ada Zehra Anlatıcı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında dünya rekoru kırarak madalyalar kazanan Ada Zehra Anlatıcı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, Padova kentindeki organizasyonun yüzme branşında 200 metre kurbağalamada dünya rekorunu kırarak altın, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanan Ada Zehra Anlatıcı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi olan, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanan Ada Zehra Anlatıcı kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. 16 yaşındaki özel sporcumuzun dünya rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri çok sevindirdi. Ada Zehra Anlatıcı'nın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."