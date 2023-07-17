Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Bak, telefonda yaptığı konuşmada, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti. Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Bak, 'Müthiş bir mücadele oldu. Vargas, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in oyunu, diğer oyuncuların katkısı müthişti. Oyuncularımız bize harika bir gece yaşattılar. Onlarla gurur duyuyoruz.' ifadesini kullandı.