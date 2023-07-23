Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, milli sporculara başarılarının devamını diledi ve tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez 3'üncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."