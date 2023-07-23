Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, milli sporculara başarılarının devamını diledi ve tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, üçüncülük kupası kazanarak tarihi başarı elde eden 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.