Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan para milli okçuları tebrik etti.

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla 2024 Paris'e katılma hakkı elde eden sporcuları kutlayarak, "Bu branşta 7. kotamıza ulaşmamızı sağlayan Sevgi Yorulmaz ve Merve Nur Eroğlu'nu kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.