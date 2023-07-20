Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan 5 milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan 5 milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın Pilsen kentinde yapılan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Sadık Savaş ve Bahattin Hekimoğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."