Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takımı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya finalde yenilerek Avrupa İkincisi olan 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Hentbol branşında elde edilen bu başarıyı gelecek adına çok önemsiyorum. Kızlarımızın finalist olmasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."