Bakan Bak'tan TÜMOSAN Konyaspor U19 Takımı'na geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş deplasmanı için yola çıkan TÜMOSAN Konyaspor U19 Takımı'nın kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı ve yaralananlara acil şifalar dileklerinde bulundu.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor U19 Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi;
"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor; Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor