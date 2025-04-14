Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Cansu Bektaş'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda altın madalya kazanan Cansu Bektaş için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda altın madalya kazanan Cansu Bektaş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş'ı tebrik ediyorum. Art arda 3. kez Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş'ın başarılarının devamını diliyorum. Kadınlar 45 kiloda yarışan bir diğer sporcumuz Gamze Altun'u da elde ettiği bronz madalyadan dolayı kutluyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - İSTANBUL