Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda toplam 12 madalya kazanan ve genel klasmanda şampiyon olan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Milli Tekvandocuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda toplam 12 madalya kazanan ve genel klasmanda şampiyon olan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5'i altın, 1'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Milli tekvandocularımızın genel klasmanda Avrupa şampiyonu olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."