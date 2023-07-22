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Gençlik ve Spor Bakanı Milli Takımı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı ile aynı turnuvada ikinci olan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Efeleri'ni yürekten kutluyorum. Şampiyonaya kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Karabüklü hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aynı turnuvayı ikincilikle tamamlayan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımıza da gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu voleybol Spor Haberler

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