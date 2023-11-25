Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 10'u altın 41 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 10'u altın 41 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nı 10'u altın, 17'si gümüş ve 14'ü bronz olmak üzere toplamda 41 madalyayla tamamlayarak takım halinde dünya şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran millilerimizin başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonlukta emeği geçenleri kutluyorum."