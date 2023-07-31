Gençlik ve Spor Bakanı Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6'sı altın olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamlayan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden tüm milli sporcularımızı kutluyorum. Slovenya'nın Maribor kentinde yapılan ve 7 branşta 78 sporcuyla katıldığımız 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın, 6'sı gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamlayan sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."