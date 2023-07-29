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Gençlik ve Spor Bakanı Milli Kadın Hokey Takımını Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C3'te Avrupa Şampiyonu olan Kadın A Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyoası'nda A Milli Kadın Hokey Takımımız final mücadelesinde İsviçre'yi 3-1'lik skorla yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Kızlarımızı yürekten kutlar, bu başarıda emeği geçenleri tebrik ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Hırvatistan Spor Haberler

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