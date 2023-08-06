Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mete Gazoz Almanya Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title