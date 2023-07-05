Gençlik ve Spor Bakanı Merve Tuncel'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alan Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımızın bu başarısı, su sporları açısından büyük önem arz etmektedir. Altın kulaç Merve'nin, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inanıyorum. Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyor ve başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."