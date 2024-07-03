Gençlik ve Spor Bakanı Merih Demiral'a Destek Verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
UEFA, milli takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Merih Demiral'ın fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" ifadelerini kullandı.