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Bakan Kasapoğlu: "Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur"

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu: 'Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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