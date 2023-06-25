Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kaya'yı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Kaya ve at sahibi Selim Kaya'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" isimli safkanla kazanan jokey Mehmet Kaya ile at sahibi Selim Kaya için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisini Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan kazandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusunu kazanan jokey Mehmet Kaya ve atın sahibi Selim Kaya'yı kutluyorum."