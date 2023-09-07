Gençlik ve Spor Bakanı Kübra Korkut'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan milli sporcu Kübra Korkut'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan milli sporcu Kübra Korkut'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen ITTF Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Hollandalı rakibini yenerek kazandığı altın madalya ile 2024 Paris kotası alan milli para masa tenisi sporcusu Kübra Korkut için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'de düzenlenen ITTF Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Hollandalı rakibi Kelly Van Zon'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan ve Paris 2024 kotası kazanan Kübra Korkut'u kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği şampiyonlukta emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kübra Korkut'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL