Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Şampiyonlar Buluşması'nda Sporcularla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen, 'Şampiyonlar Buluşması'nda sporcularla bir araya geldi. Bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda madalya alan sporcularla gurur duyduğunu belirten Kasapoğlu, genç nüfusa sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen, "Şampiyonlar Buluşması"nda sporcularla bir araya geldi. Bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda madalya alan sporcularla gurur duyduğunu belirten Kasapoğlu, "Sizlerin bu noktadaki büyük hedeflerini çok iyi biliyorum ve sizlerin bu hedeflere ulaşma noktasındaki inancınıza, gayretinize şahidim. Bugüne kadar siz başarılarınızla, bu gayretlerinizin ne kadar samimi olduğunu gösterdiniz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, çalışarak her bir imkanı en güzel şekilde değerlendirerek bizi mahcup etmediniz" dedi.

Kendilerinin de spor tesisleri altyapısıyla sporcuların yanında olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu tür kamp merkezlerimizin sayılarını arttırdık. Niteliklerini daha güçlü hale getirdik ve biliyorsunuz örneğin Kastamonu'da yeni bir kamp merkezi kazandırdık. Ulusal boyutta değil, uluslararası manada dünyanın en güzide merkezlerinden birini Kastamonu'da bitirdik" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların başarılarına katkı veren teknik ekiplere, federasyonlara ve ailelere teşekkür ederek, "Sevgili gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim hep umudumuz oldunuz. Bundan sonra da en büyük umudumuz siz gençlersiniz. Siz sporcularsınız, sizlerle birlikte ülkemizi nasıl her alanda daha yükseklere taşıyorsak, ülkemizin yıldızını nasıl birlikte yükseltiyorsak, parlatıyorsak sporda da inşallah marka değerimizi, yıldızımızı sizlerle birlikte yücelteceğiz ve yükselteceğiz" dedi.