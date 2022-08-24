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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki...

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Kasapoğlu Spor Haberler

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