Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler."
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor