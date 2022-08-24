Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki... Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Mehmet Kasapoğlu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki... - Haberler

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