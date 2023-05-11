Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Altyapı Tesislerinin Temel Atma Törenine Katıldı

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Ak Parti'den İzmir 1'inci Bölge'de milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin İnciraltı'ndaki tesis arazisinin tahsisinin ardından kentin 111 yıllık köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapı tesislerini yapacağı Mavişehir'deki 100 dönümlük arazinin tahsis törenine katıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli de yer aldı. Karşıyaka'nın İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla proje geliştirip 3 yıllık emeğin ardından tahsisini aldığı araziye standart boylarda 1 adet doğal çim, 1 adet sentetik çim saha, 2 adet küçük sentetik çim saha, 6 tenis kortu, 3'er basketbol ve voleybol sahası, tribünler, soyunma odaları ve halkın kullanımı için amfi tiyatro ile çocuk parkları yapılacak.

Törende yaptığı konuşmada, "İzmir için, Karşıyaka için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni şampiyonlar çıkarmak işin bu güzel alanı Karşıyaka'ya tahsis ediyoruz, hayırlı olsun. İzmir bir spor şehri. Dün İnciraltı'nda Göztepe için tesis seferberliğini başlattık, bugün Karşıyaka için başlatıyoruz. Bu değerli tesis en kısa zamanda gençlerimizin, evlatlarımızın hizmetinde olacak. Günde 3 bin gencimiz bu alanda spor yapacak. Bu pek çok açıdan öncü olmuş kulüp yeni destanlar yazacak. İzmir için yeni hayallerimiz var, bu hayallerimizi siz gençler için gerçekleştireceğiz. Bunların her biri bir gayretin, çabanın, inancın sonucu. Bu proje için kulüp başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, Kerem Ali Sürekli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bu tesis genç sporcuların omzunda yükselecek ve uzun yıllar spora hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise altyapı tesisleriyle hayalleri ve hedeflerinin gerçek olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde kulüp üyelerine önce borçları temizleme, transfer yasağını açma, tesisleşme ve en son sportif başarı sözü verip destek aldıklarını belirten Büyükkarcı, "Bu tesis önce hayalimiz, sonra hedefimizdi şimdi de gerçek oluyor. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, her zaman yanımızda olup destek veren Sayın Hamza Dağ'a teşekkür ediyoruz. Bu arazi Karşıyaka'mızın yarınlarını garantiye alacaktır. 111 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Karşıyaka için çok özel bir yer olacak. Burada genç fidanlar toprakla buluşacak. Karşıyaka için tarihteki en önemli kazanım olacak. Projede 6 kort, 4 saha, amfi tiyatro, çocuk parkları yer alacak. Karşıyaka için bu tesisle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı. Büyükkarcı, konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Dağ'a yeşil-kırmızılı kulübün rozetlerini hediye etti. Törene katılan Kaf-Kaf'ın altyapı sporcuları da Bakan Kasapoğlu'na imzaladıkları futbol, basketbol, voleybol ve tenis toplarını hediye etti.

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