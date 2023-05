Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'deki Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'taki 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı olduğu İzmir'de kentin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'yı ziyaret etti.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu'nu Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, " İzmir'in her alanda olduğu gibi sporda yükselen yıldızını parlatacağız" mesajı verdi. "Spor kulüpleri bizim en önemli paydaşlarımızdan biri" diyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Kulüpler, federasyonlar, sporcular ve aileleri hep birlikte bir bütünüz. Bir bütün olarak sinerjimizi artırmayı hedefliyoruz. İlişkilerimizi güçlendirme temelinde çalışıyoruz. İzmir bir spor şehri. Köklü kulüpleriyle, güçlü tesisleri ve spor altyapısıyla, birbirinden kıymetli yetiştirdiği efsane sporcuları ve günün şampiyonlarıyla hakikaten bir spor şehri. Amacımız İzmir'imizi sporda daha üst noktalara taşımak. İzmir'in spor turizmi potansiyelini elbette hepimiz biliyoruz. Onu güçlendirme hedefindeyiz. Bu yüzden kulüplerle her zaman olduğu gibi ilişkimizi, işbirliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Bugün İzmir'deki kulüplerimizi ziyaretlere başladık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'e isimlerinin yazıldığı olduğu Karşıyaka formaları hediye etti.