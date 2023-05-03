Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında açılış töreni düzenledi

İzmir 1'inci Bölge Milletvekili Adayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

İZMİR 1'inci Bölge Milletvekili Adayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleşen organizasyona İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de katıldı. İzmir'den Türkiye'ye yayılan bir spor şöleni yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Türk sporunun bugünleri için, yarınları için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. 81 ilimizde Türk sporunun amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni başlangıcını yapıyoruz. Çok büyük bir desteği kulüplerimize kazandırıyoruz. Bugün çok gururluyuz. İzmir'imiz için, İzmir'in güzide ilçelerimiz için muhteşem yatırımlarımızın açılışını yapıyoruz. Verilen emekleri birlikte alkışlıyoruz, kutlu yürüyüşlerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın heyecanı her şeye değer. Yeni eserlerimiz, yeni tesislerimiz, gençlerimiz için sporcularımız için tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Biz hep birlikte aileyiz. Bir aile ferdi olarak spora hizmet etmenin gurunu yaşıyorum" dedi.

Aliağa ve Ödemiş'te ilçe statları için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Konak'taki havuzun yerine olimpik, en modern havuzumuzu başlatıyoruz. İlçelerimizde spor salonlarını başlatıyoruz. İzmir'in gençlik ve spor vizyonu duraksamadan devam edecek. Nasıl ülkemizi tüm branşlarda parmakla gösterilen hale getirdiysek. İzmir'i de sporda marka şehir yapacağız. Sporun başkenti olacak. İzmir gençliğin ve sporun kenti olacak. Onlarca kulüp var, hayalimiz onları bir araya getirmekti. Modern altyapıyla sinerji dolu ortam sağlamaktı. İzmir kulüplerine buradaki mekanı tahsis ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından amatör kulüplere ve sporculara yardım desteğinde bulunuldu.