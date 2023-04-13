Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzmir'de karşılama töreninde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan Kasapoğlu için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bazı milletvekillerinin yanı sıra minik sporcuların da bulunduğu karşılamada konuşan Kasapoğlu, güzel bir havada, güzel bir başlangıç için İzmir'e geldiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün hep birlikte bismillah diyoruz. İzmir, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için 'Hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı olsun. 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız ve inşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamızla birlikte yarınlara yürüyeceğiz. Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir 1. ve 2. bölge adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Kasapoğlu ve eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, daha sonra yerli ve milli otomobil Togg ile AK Parti aday tanıtım programına hareket etti.