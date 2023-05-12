Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatayspor'a desteklerini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem tesis noktasında hem de antrenman noktasında ve Hatayspor'un yaraları güçlü sarma çerçevesinde desteklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu süreçte Hatayspor'un kulüp olarak tüm altyapıyı kullanması yönünde Mersin'deki bakanlık tesislerimizi, stadyum başta olmak üzere, kamp merkezleri ve antrenman tesislerini onların hizmetine sunuyoruz. Yeni antrenman alanlarını da inşa ederek hızlıca onların hizmetine sunacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel ile bir araya geldi. Yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması noktasında sporun önemli bir misyonu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu noktada Hatayspor da çok önemli bir misyon taşıyor. Bugün hem başkanımla, hem Volkan hocamla süreci değerlendirdik. Hem tesis noktasında hem de antrenman noktasında ve Hatayspor'un yaraları güçlü sarma çerçevesinde desteklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu süreçte Hatayspor'un kulüp olarak tüm altyapıyı kullanması yönünde Mersin'deki bakanlık tesislerimizi, stadyum başta olmak üzere, kamp merkezleri ve antrenman tesislerini onların hizmetine sunuyoruz. Yeni antrenman alanlarını da inşa ederek hızlıca onların hizmetine sunacağız. Ben inanıyorum ki; bu süreçte Mersin'deki bu tesis altyapısı bakanlığımızın da desteğiyle Hatayspor için önemli bir açılım olacak" diye konuştu.

Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ise "Yaşadığımız felaketin ilk gününden beri bizim yanımızda olan Sayın Bakanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız bize güç kattı, Hatayspor küllerinden yeniden doğdu, gelecekte bize güzel günler yaşayacağımızı hissettirdi. Hatayspor olarak, Hatay halkı olarak sayın bakanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.