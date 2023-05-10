Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Göztepeli sporcularla buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Spor Kulübünün Amatör Sporlar Yerleşkesi ile önemli bir hayaline kavuşacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Spor Kulübünün Amatör Sporlar Yerleşkesi ile önemli bir hayaline kavuşacağını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Kasapoğlu, İnciraltı'nda Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi'nin kurulacağı alanda sporcularla bir araya geldi. Alana girişinde meşalelerle karşılanan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada İzmir ve İzmir sporu için tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

İzmir'in her alanda marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Burada 2 ana müjdemiz var. İnciraltı İzmir'in en güzel mekanlarından biri. Bugün amatör branşlar yerleşkesi için bir aradayız. Burada pek çok branş ve pek çok başarı için pek çok sporcu yetişecek. Göztepe Spor Kulübümüzün amatör sporlar yerleşkesinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Göztepe Spor Kulübü hayaline kavuşuyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu alanda voleybol, basketbol ve hentbol sporcularının ev sahibi olacağını, yeni salonlar, olimpik yüzme havuzu, ampute takımı için sentetik saha, 3 tenis kortu bulunacağını aktararak, yerleşkenin farklı branşlara hizmet edeceğini vurguladı.

Çocuklar için eğlence mekanları da olacağını belirten Kasapoğlu, "Sporcular, gençler ve aileleri için keyifli bir yaşam olanı olacak. Bu mekanın İzmir'imiz, Göztepe ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda tamamlamak için birlikte çalışacağız." dedi.

Marka şehir olma hedefi

Bakan Kasapoğlu, İnciraltı'nda dededen toruna intikal eden bir imar sorunu olduğunu, bu bölgede yaşayanların imar planı olmadığı için kendi topraklarına çivi dahi çakamadığını kaydetti.

Bu konuyu nihayetlendirdiklerini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"50 yılın özlemini bugün gerçekleştiriyoruz. İzmir için kolları sıvadığımız ilk gün bu konu gündemimize geldi. Önemli problemlerden biri olarak gördüm burayı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile önemli bir çalışma ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın yakın desteğini aldık. Bugün İzmir'in bu önemli sorununu birlikte çözüyoruz. 600 bin metrekare bir alan burası. Yeni bir kent ormanı, sosyal donatılardan bahsediyorum. Yeşil alan, eğitim ve spor alanlarıyla yeni bir vizyondan bahsediyorum sizlere. Termal tesislerin de olacağı sağlık turizmi destinasyonundan bahsediyorum. Yatay mimari olacak, 3 katı geçmeyecek şekilde yapıların tesisinden bahsediyorum. İzmir'imizin sağlık turizmi noktasında marka şehir olmasının önünü bu çalışmayla açıyoruz."

İnciraltı'nda geçmişte yapılan planların yerel yönetimlerin açtığı davalarla iptal edildiğini kaydeden Kasapoğlu, bölgeyle ilgili ilan edilecek planla İzmir'in yeni bir çekim merkezi kazanacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Kasapoğlu'nun İzmir'de yaptığı spor yatırımlarını anlattı.

Milli sporculardan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, kulüp için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Uzun zamandır planladığımız bir hayali bugün hayata geçireceğiz. 17 branşımız var. Binlerce gence hizmet veriyoruz. İzmir'de en önemli sorunumuz tesisleri yapabilecek alanlardı. Bu alanla ilgili Bakanlıkla istişare halindeydik. Bugün itibarıyla bize müjdeyi verdiler. Bu alanı amatör sporcuların kullanımına açacağız. Bize bugün verilen bu tesis, Türkiye'nin en güzel amatör branşlarla ilgili tesisi olacak. En yakın zamanda burayı bitirmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekküre ediyorum." dedi.

Milli sporculardan Yasemin Ecem Anagöz de tesise destekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, bu tesiste olimpiyatta başarılı olacak sporcular yetişeceğini belirtti.

Milli sporcu Ferhat Arıcan bu özel projenin camiayı farklı seviyeye çıkaracağını söyleyerek, Bakan Kasapoğlu'na spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.