Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında kadın voleybolunda tarihte ilk kez iki Türk takımının finalde karşılaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tarihi müsabaka sonunda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6'ıncı kez şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Uzunca bir süredir kararlılıkla uyguladığımız kadın odaklı spor politikamız meyvelerini vermeye başladı. Her branşta kadın sporcularımızın gücüne ve yükselişine tanıklık ediyoruz. Türk takımları olarak finale damgamızı vurduk, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Harikasınız çocuklar! Ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz, antrenörleriniz ve idarecileriniz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'"