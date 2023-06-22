Gençlik ve Spor Bakanı İsmail Keleş'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları atıcılık branşında altın madalya kazanarak, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde eden İsmail Keleş için tebrik mesajı yayımladı.