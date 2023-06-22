Gençlik ve Spor Bakanı İsmail Keleş'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında altın madalya kazanan İsmail Keleş'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında altın madalya kazanan İsmail Keleş'i tebrik etti.

Keleş için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tabancada yarışmayı altın madalya ile tamamlayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan İsmail Keleş'i kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."