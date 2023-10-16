Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ROK Süper Final 2023'ü şampiyon olarak tamamlayan milli karting sporcusu İskender Zülfikari'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı İskender Zülfikari'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ROK Süper Final 2023'ü şampiyon tamamlayan milli karting sporcusu İskender Zülfikari için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ROK Süper Final 2023'ün çocuklar kategorisinde birinciliği kazanarak podyumda İstiklal Marşımızı dinleten milli karting sporcumuz İskender Zülfikari'yi gönülden tebrik ederim. Erken yaşlarda başlayan otomobil sporlarına olan tutkusunu cesareti ve emeği sayesinde başarıyla taçlandıran 11 yaşındaki sporcumuzu ve onu yüreklendiren başta ailesi ve antrenörünü kutlarım. Gençlerimiz ülkemizin geleceğine güzel katkılar sağlayacak, hayallerinin peşinden koşmaya devam İskender…" ifadelerini kullandı.